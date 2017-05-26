Игроки «Питтсбурга» дотронулись до трофея за победу в Восточной конференции

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» после победы в финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4-3) дотронулись до трофея Принца Уэльского, вручаемого за победу в Восточной конференции. Во время церемонии вручения приза это сделали капитан команды Сидни Кросби, а также альтернативные капитаны Евгений Малкин и Крис Куниц.

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В 2008 году Кросби не стал прикасаться к выигранному командой трофею Принца Уэльского, после чего «Питтсбург» проиграл финальную серию Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз». В 2009 и 2016 годах игроки «пингвинов» прикасались к трофею и затем выиграли финальные серии у «Детройта» и «Сан-Хосе Шаркс».

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