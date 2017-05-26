«Флорида» проведёт переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе» Бугнером

«Флорида Пантерз», занимающийся поисками нового главного тренера, проведёт переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Бобом Бугнером. Об этом сообщает журналист Харри Фиалков.

46-летний специалист работал в системе «Шаркс» два последних сезона. Также он является владельцем и президентом клуба юниорской лиги Онтарио «Виндзор». Прошлым летом он назывался в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера «Колорадо» после ухода Патрика Руа.

«Пантерз» ожидают завершения финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, чтобы провести переговоры с ассистентом главного тренера «Нэшвилла» Филом Хаусли.