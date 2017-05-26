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Андерсон: «Оттава» отдала всё, что у неё было

26 мая 2017, пятница. 10:15. Хоккей

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Канадская команда в семи матчах уступила действующему обладателю Кубка Стэнли в финале конференции.

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«Это сюрреализм какой-то. Кажется, что этого вообще не происходит, но это не так. Мы играли от всего сердца, отдали всё, что у нас было. Нам нечего стыдиться. Мы выложили всё без остатка. Устали как собаки. Просто нам выпала не та карта», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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