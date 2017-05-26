«Коламбус» подписал контракт с лучшим вратарём USHL и игроком года в лиге

«Коламбус» объявил об очередных изменениях в составе клуба. Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, клуб подписал контракт с голкипером Матиссом Эдмундсом Кивлениексом. 20-летний латвийский игрок не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Минувший сезон вратарь провёл в USHL за «Су-Сити» и дошел с командой до финала Кубка Кларка. В 13 матчах плей-офф он отразил 92,5% бросков при 2,08 пропущенных голах в среднем за игру. Также он был назван лучшим вратарём сезона в лиге и игроком года.