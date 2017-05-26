Фастовский: Никитин был в шорт-листе «Сибири», рассматривали и Квартальнова

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб рассматривал возможность приглашения в команду Игоря Никитина или Дмитрия Квартальнова в качестве главного тренера. Квартальнов был главным тренером новосибирской команды с 2012 по 2014 год, а Никитин его ассистентом с 2013 по 2014 год. Никитин возглавил ЦСКА, а новосибирскую команду — Павел Зубов.

«Могу охарактеризовать Игоря Никитина с очень хорошей стороны. Очень грамотный и взвешенный специалист, который давно дорос до работы главным тренером. Он действительно был в нашем шорт-листе по окончании прошедшего сезона. Дмитрий Квартальнов нами также рассматривался», — цитирует Фастовского газета «Известия».