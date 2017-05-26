Малкин: привезу кубок Стэнли в Россию, но загадывать не хочется

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от попадания в финал плей-офф НХЛ.

Евгений Малкин в четвёртый раз сыграет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

«Перед игрой я сказал Куницу, что он забьёт. Я это чувствовал, но не думал, что он сделает дубль. Именно такие хоккеисты нужны команде. По ходу матча его перевели в первое звено. Они с Сидом нашли химию. Куниц из тех хоккеистов, которые умеют подстраиваться, с кем бы он ни играл. Он знает, что от него требуется, знает, как найти место для броска. Во время диалога он сказал, что в предыдущих встречах искал возможность для передачи. Я сказал ему, что нужно бросать по воротам и делать это чаще. Он пару раз бросил — пару раз забил.

Андерсон? Мы знали, что он хороший вратарь. Он здорово играет клюшкой, его постоянно приглашают на матчи звезд. Понимали, что не будет легкой прогулки. Знали, что у него есть характер. Ему удалось собраться даже после пятой игры, когда он пропустил пять или шесть шайб. В шестом и седьмом матче он показал хоккей высокого класса. У нас было много моментов. Если бы сегодня проиграли, то он бы стал первой звездой матча.

Эмоции? Радость, конечно. Всё самое интересное впереди. «Питтсбург» сделал огромный шаг — вышел в финал. Нам предстоят бессонные ночи, много потраченных нервов. «Оттава» — серьёзный соперник, который бился в каждой игре. Для нас это был хороший тест, но «Нэшвилл» тоже не подарок. Они обыграли «Чикаго», «Анахайм», «Сент-Луис». Лёгкой прогулки у нас не будет. Каждый болеет за свою команду. Кто-то хочет, чтобы «Питтсбург» выиграл, а кто-то нет. Предпочтения у всех разные. Кому-то нравится моя игра, а кому-то нет. Надеюсь, что выиграем и порадуем российских болельщиков, но нельзя загадывать. Конечно, привезу кубок в Россию. Но загадывать не хочется», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.