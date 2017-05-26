Бюджет минского «Динамо» — около $ 20 млн, и в основном из государственной казны

Появились сведения о бюджете минского хоккейного клуба «Динамо». Команда выступает в КХЛ с момента основания лиги и ни разу не прошла дальше первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Динамо» – проект недешёвый. Бюджет клуба около 20 миллионов долларов. Большая часть этих денег из государственной казны. Но другие клубы лиги, с бюджетами поскромнее, показывают результаты более весомые. Тогда стоит уточнить: белорусский клуб в КХЛ – это популярное национальное развлечение или всё-таки спорт», – цитирует знакомый с ситуацией источник «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на белорусское телевидение.