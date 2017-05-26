Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»

Хабаровский «Амур» подписал соглашение с чешским защитником Михалом Йорданом. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил первый вице-президент дальневосточников Александр Филиппенко. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Михал Йордан продолжит карьеру в «Амуре», с ним заключён двухлетний контракт», — сказал Филиппенко.

В прошлом сезоне 26-летний игрок обороны, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 9 играх.