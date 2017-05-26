«Нефтехимик» подписал контракт с 17-летним вратарём

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Ярославом Озолиным. Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на три года.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

Для 17-летнего воспитанника нижнекамской хоккейной школы это первый профессиональный контракт в карьере.

В сезоне-2016/17 нижнекамская команда не сумела попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Командой руководили Евгений Попихин, Николай Соловьёв и Андрей Назаров.