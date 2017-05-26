Источник: форвард сборной Чехии Ганзл перейдёт в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» подпишет контракт с нападающим сборной Чехии Робином Ганзлом. Об этом информирует «Бизнес Онлайн».

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

На минувшем чемпионате мира 28-летний нападающий провёл 8 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. На протяжении последних семи сезонов Ганзл выступал в составе чешской команды «Литвинов». В 273 матчах на его счету 163 (61+102) очка, и ещё 27 (11+16) очков в 36 матчах плей-офф. Ранее сообщалось, что Ганзл может перейти в «Ладу».

В сезоне-2016/17 нижнекамская команда не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина.