Озолин: мой родной клуб «Нефтехимик» предоставил мне шанс

17-летний вратарь Ярослав Озолин прокомментировал подписание контракта с «Нефтехимиком».

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

«Сегодняшний день останется в моей памяти на всю жизнь как день подписания своего первого профессионального контракта. Ощущения, конечно же, радостные! Значит, не зря старался все эти годы занятий в нашей хоккейной школе, не зря со мной возились мои родители, тренеры всё это время. Теперь я понимаю, что всё в моих руках. Буду стараться, работать и, что называется, идти вверх по лестнице.

Подписав со мной контракт, родной клуб предоставил мне шанс. И я должен им воспользоваться. Я прекрасно понимаю, что как на вратаря на меня возлагают большие надежды. Буду много работать, стараться. Только так я смогу добиться поставленной цели.

На коньки меня поставил Вадим Сергеевич Гусев, а вратарскому делу обучал уже Алексей Юрьевич Митрошин. Сейчас он работает с голкиперами в ижевской «Ижстали». Всем им, а также работникам нашей школы, моим родителям хочется сказать большое спасибо! Первые два года занятий хоккеем я был полевым игроком, но ребята все росли в мастерстве, а у меня не получалось. Вадим Сергеевич (Гусев) предложил мне попробовать поиграть в воротах, и мне понравилось. Так вот в возрасте 8-9 лет я стал голкипером», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.