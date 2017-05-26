Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Куниц — самый возрастной автор гола в овертайме 7-го матча серии в плей-офф НХЛ

26 мая 2017, пятница. 14:00. Хоккей

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц стал автором дубля в седьмом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2 2 ОТ, 4-3). На его счету оказался и решающий гол во втором овертайме.

37-летний хоккеист американской командой стал самым возрастным игроком, забивавшим гол в овертайме седьмого матча розыгрыша Кубка Стэнли.

Соперник по финалу определился раньше — им стал клуб Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале!
Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
26 мая 2017, пятница
14:20 ЦСКА обсуждает продление контракта Капризова и почти договорился с Сорокиным
14:15 Впервые в истории НХЛ в финале будут играть два главных тренера американца
14:15 Никитин: тренер Чебатуркин остаётся в ЦСКА, по Ячанову вопрос открыт
14:02 Филипенко: с Захаркиным хорошие перспективы, не требует кардинальных изменений
14:00 Куниц — самый возрастной автор гола в овертайме 7-го матча серии в плей-офф НХЛ
14:00 ЦСКА ведёт переговоры с Орловым и Любимовым, Мамин не принимает предложение
13:45 Озолин: мой родной клуб «Нефтехимик» предоставил мне шанс
13:15 Экс-защитник «Атланта» Сангвинетти перешёл в «Лугано»
13:09 Малкин: КХЛ не тех сокращает, нужен сильный чемпионат внутри России
12:53 Источник: форвард сборной Чехии Ганзл перейдёт в «Нефтехимик»
12:33 Защитник Исангулов подписал пробный контракт с «Торосом»
12:30 Лукашенко: все не мыслят ничем, кроме зарплаты. Только зелень в глазах
12:28 «Нефтехимик» подписал контракт с 17-летним вратарём
12:18 Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»
12:09 Райан: вряд ли в следующем сезоне у «Оттавы» будет тот же состав
12:04 Мирослав Шатан может стать генменеджером сборной Словакии
11:46 Бюджет минского «Динамо» — около $ 20 млн, и в основном из государственной казны
11:38 Директор «Нефтехимика»: школа, харизма Назарова… У нас нет опасений за будущее
11:34 Захаров: отечественные специалисты сработали бы не хуже в сборной Беларуси
11:30 Фастовский сообщил, что «Сибирь» надеется пройти сезон без дефицита бюджета
11:12 Малкин: привезу кубок Стэнли в Россию, но загадывать не хочется
10:45 Буше: мне понадобится 2 часа, чтобы рассказать, через что прошли игроки «Оттавы»
10:19 Фастовский: Никитин был в шорт-листе «Сибири», рассматривали и Квартальнова
10:18 «Коламбус» подписал контракт с лучшим вратарём USHL и игроком года в лиге
10:15 Андерсон: «Оттава» отдала всё, что у неё было
10:06 Салливан — 1-й тренер в истории «Пингвинз», который сыграет в финале 2-й раз
10:00 «Флорида» проведёт переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе» Бугнером
09:45 Игроки «Питтсбурга» дотронулись до трофея за победу в Восточной конференции
09:43 Салливан: я горжусь хоккеистами «Питтсбурга»
09:36 Куниц: в финале «Питтсбург» намерен диктовать свою игру
09:30 Экс-вратарь «Витязя» Сятери рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ
09:26 Карлссон: «Оттава» сделала всё, что могла, но «Питтсбург» был чуть лучше
09:15 Кросби: мысль, что «Питтсбург» будет бороться за кубок Стэнли, очень будоражит
09:00 Севанькаев: путь в сборную из Хабаровска короче, чем из Челябинска
09:00 «Питтсбург» вышел в финал плей-офф 2-й раз подряд и 6-й в истории клуба
08:45 Генменеджер «Баффало»: Антипин идеально подходит под нашу концепцию обороны
08:36 Евгений Малкин в четвёртый раз сыграет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
06:55 «Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале
00:54 ХК «Сочи» подписал новый контракт с форвардом Егором Морозовым
00:30 Защитники «Анахайма» Линдхольм и Ватанен выбыли на длительный срок
00:28 Стив Отт завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса»
00:04 «Спартак» подписал новый контракт с Вячеславом Лещенко
25 мая 2017, четверг
23:51 «Баффало» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным
23:51 Игроки и тренеры МХК «Алмаз» получили памятные часы за бронзовые медали МХЛ
23:20 Штрайт: седьмая игра особенная, «Питтсбург» не может дождаться начала матча
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017