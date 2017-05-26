Куниц — самый возрастной автор гола в овертайме 7-го матча серии в плей-офф НХЛ

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц стал автором дубля в седьмом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2 2 ОТ, 4-3). На его счету оказался и решающий гол во втором овертайме.
37-летний хоккеист американской командой стал самым возрастным игроком, забивавшим гол в овертайме седьмого матча розыгрыша Кубка Стэнли.
Соперник по финалу определился раньше — им стал клуб Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале!
Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.