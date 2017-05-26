Филипенко: с Захаркиным хорошие перспективы, не требует кардинальных изменений

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко подвёл итоги сезона и рассказал о текущей работе клуба.

«Оценка будет неудовлетворительной. Причины понятны и проанализированы, выводы сделаны. Мы уверены, что в следующем сезоне добьёмся лучших результатов. В этом году нам не повезло, 20 матчей проиграли в одну шайбу. Забивали мало, да и реализация моментов была не ахти. Ещё была проблема в игре в большинстве. По селекции скажем так: явных неудачных приобретений у нас почти не было. Вратари у нас сыграли хорошо. По защитникам могу сказать, что больше половины сезона неплохо отыграл Олег Погоришный, также отмечу Никиту Хлыстова и Александра Угольникова. Из нападающих радовал Константин Панов, ждём, когда добавит Павел Варфоломеев. Лучшим бомбардиром у нас был Евгений Лапенков, он сыграл так, как должен был. Нападающий Антон Курьянов хорошо провел сезон, делал много работы, но хотелось, чтобы он больше забивал.

Задача всегда одна – войти в плей-офф. В той конкуренции, которая есть в лиге. Мы шли рядышком, боролись, но не хватило очков. С учётом прошедшего опыта мы по-прежнему планируем попасть в плей-офф, показать интересный и зрелищный хоккей. Хотим больше привлекать болельщиков. Мы будем стараться и дальше привлекать своих воспитанников, но только тех, кто готов выступать в КХЛ. Наша школа радует своими успехами. Мы серьёзно работаем над маркетингом и дополнительными источниками финансирования.

Назначение Захаркина? Я лично разговаривал с Игорем Владимировичем, мы друг друга хорошо поняли. Мы рассказали ему о нашем видении развития клуба, о нашей стратегии. Он сказал, что всё это совпадает с его идеями и мыслями. С ним я вижу хорошие перспективы «Югры». По сравнению с топ-клубами у нас бюджет невелик, но нам под силу показать хороший результат. Легионеры? Это трудный вопрос. Мы обсуждаем эту тему. Захаркин активно работает с генеральным менеджером, они друг друга хорошо понимают. Захаркин не требует кардинальной смены состава», — цитирует фнкционера официальный сайт КХЛ.