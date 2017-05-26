Никитин: тренер Чебатуркин остаётся в ЦСКА, по Ячанову вопрос открыт

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о формировании своего тренерского штаба.

«Жизнь тренера подразумевает взлёты и падения, появился шанс стать главным тренером, и я с удовольствием согласился. Для профессионального спортсмена вызов – это естественная составляющая, мне это интересно.

Однозначно остаётся тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, остаётся Владимир Чебатуркин. Как раз этими вопросами сейчас занимаемся, ведутся переговоры, собеседования, есть понимание концепции, кто мне нужен. В ближайшую неделю определимся. По тренеру вратарей Дмитрию Ячанову вопрос открыт», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.