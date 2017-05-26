Обнародован состав сборной России (белые) на стартовый матч Кубка Чёрного моря

Стал известен стартовый состав команды Россия (белые) на стартовый матч Кубка Чёрного моря. Российская национальная команда сыграет со сборной Швейцарии. Матч начнётся в 15:00 мск.
Вратари: Лозебников, Коновалов
Афанасьев — Ковалёв, Косоренков — Моисеев — Торопченко
Саморуков — Рубинчик, Каюмов — Иванов — Кукштель
Шепельков — Курашов, Чехович — Мещеряков — Слепец
Сёмин, Кузнецов — Богатов, Кривошеев
Капитан команды — Павел Кукштель, ассистенты — Георгий Иванов и Максим Афанасьев.
Главный тренер — Юрий Бабенко.