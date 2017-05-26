Есмантович: контракт Никитина рассчитан на три года, чтобы спокойно работать

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об условиях контракта главного тренера Игоря Никитина. По словам функционера, соглашение между тренером и клубом рассчитано на три года.
Никитин: тренер Чебатуркин остаётся в ЦСКА, по Ячанову вопрос открыт
«Контракт с Никитиным подписан на три года, чтобы Игорь Валерьевич смог плодотворно спокойно работать, строить стратегию. Позавчера лига приняла стратегию, в которой говорится о понижении заработных плат, вводится жёсткий потолок. Это ещё больше задач накладывает на каждый клуб», — сообщил президент московского клуба Игорь Есмантович.
«Постараемся играть красиво». Никитин — о том, как изменится ЦСКА
Главный тренер Игорь Никитин и президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказали, каким будет клуб в следующем сезоне.