Бельгибаев и Евдокимов остаются в «Барысе»

Нападающий Нурсултан Бельгибаев продлил контракт с «Барысом». Двустороннее соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист сыграл в КХЛ 40 матчей и набрал 5 (2+3) очков. За «Номанд» форвард провёл 14 игр и записал в актив 4 (2+2) очка. Также он выступал на олимпийской квалификации в Осло.

Нападающий Ярослав Евдокимов продлил контракт с астанинским клубом, подписав двустороннее соглашение сроком на два года. В прошлом сезоне хоккеитс провёл в КХЛ 3 матча, очков не набрал. Позже был командирован в усть-каменогорское «Торпедо» — 5 очков в 4 матчах. Большую часть сезона форвард провёл в чемпионате Казахстана. Выступая за «Номад», в 44 матча набрал 40 (13+27) очков, в 15 играх плей-офф заработал 15 (8+7) очков. На Универсиаде форвард сыграл 6 матчей и набрал 4 (2+2) очка.