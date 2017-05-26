«Амур» подтвердил переход Йордана

«Амур» подтвердил подписание контракта с экс-защитником «Ак Барса» Михалом Йорданом. Об этом информирует официальный хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между чешским игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о данном переходе.
Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»
В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 7 (2+5) очков. В плей-офф на счету игрока обороны 2 (1+1) очка в 9 матчах.
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