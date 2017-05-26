Вратарь Перевозчиков перешёл в «Ижсталь»

Воспитанник казанского «Ак Барса» вратарь Денис Перевозчиков подписал контракт с «Ижсталью». Об этом сообщает официальный сайт ижевского клуба Высшей хоккейной лиги.
В минувшем сезоне Перевозчиков выступал за клуб Высшей хоккейной лиги «Спутник». В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги вратарь провёл 26 матчей и пропустил 2,53 шайбы в среднем за матч, отразив при этом 91,7% бросков по своим воротам.
Перевозчиков выступал за казанский «Барс» до сезона-2015/16, во время которого и перешёл в «Спутник».
Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ
«Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».