Молодёжная сборная России (белые) обыграла Швейцарию на Кубке Чёрного моря

В стартовом матче Кубка Чёрного моря команда Россия (белые) со счётом 3:0 уверенно обыграла команду Швейцарии.

Первые полтора периода получились вязкими, было много борьбы. Команды по очереди владели инициативой и на двоих создали не так много по-настоящему опасных моментов. Сильных бросков по нашим воротам со стороны швейцарцев практически не было, в основном следовали набросы, с которыми раз за разом справлялась наша оборона и вратарь Дмитрий Лозебников.

Начиная с середины второго игрового отрезка российская сборная начала перехватывать у соперника преимущество, и за семь с половиной минут до перерыва Максим Афанасьев открыл счёт красивым кистевым броском практически от синей линии. А чуть больше чем за минуту до окончания второго периода Дмитрий Саморуков удвоил преимущество российской сборной. Наш защитник грамотно выдержал паузу, уложив защитника, сместился из центра влево и шикарным кистевым забросил шайбу в дальний угол ворот.

В третьем периоде команды по очереди обменялись малым плюс дисциплинарным штрафами за удар в область головы и шеи. В составе россиян был наказан Владислав Сёмин. Швейцарцы своё большинство реализовать не сумели, а вот сборной России отличиться удалось. Марк Рубинчик бросал в сторону ворот, где Георгий Иванов успешно подставил клюшку и забросил третью шайбу в ворота сборной Швейцарии.