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Селянне: для Ягра нет ничего невозможного, он может и до 50 лет играть

26 мая 2017, пятница. 18:34. Хоккей

Легендарный финский нападающий Теему Селянне поделился мнением о намерении чешского форварда Яромира Ягра играть до 50 лет.

«Я всё оставил на льду, ничего не осталось. Когда стареешь, тяжело выдерживать этот ритм. Люди даже не представляют, чего это стоит. Возьмите Яромира Ягра, которому уже 45, а он до сих пор играет. Я очень горжусь им, это необыкновенно. Но лично я завершил карьеру в нужное время. Я всем жертвовал ради хоккея, сейчас настало время посвятить себя чему-то другому.

Может ли Ягр играть до 50, как он обещает? Это кажется невозможным, ведь так? (Улыбается). Но с ним нельзя загадывать. Всё будет зависеть от его здоровья. Я играл почти до 44 лет, самой большой проблемой было восстановление. Матчи проходят на высокой скорости, постоянные путешествия. Я знаю, какие он прилагает усилия. Но все в курсе, как сильно он любит хоккей. Я снимаю перед ним шляпу. Для Ягра нет ничего невозможного. Если он будет здоров и будет конкурировать с другими игроками, всё может быть", — цитирует Селянне iSport.cz.

«Я хочу играть до 50 лет! И это не шутка». Правила жизни Яромира Ягра
Яромир Ягр продолжает обманывать время. Ветеран, которому недавно исполнилось 45 лет, рассказал о своей жизненной философии и правилах.
Источник: iSport.cz Сообщить об ошибке
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Теему Селянне Яромир Ягр
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26 мая 2017, пятница
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