Экс-нападающий «Спартака» Кейси Уэллмэн подписал однолетний контракт с ХК «Сочи»

Нападающий шведской «Фрёлунды» Кейси Уэллмэн стал игроком ХК «Сочи», подписав контракт на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
29-летний форвард уже выступал в КХЛ, проведя в сезоне-2015/16 40 матчей за московский «Спартак». Он забросил восемь шайб и сделал восемь передач в регулярном чемпионате при показателе полезности "+2". В прошедшем сезоне в Шведской лиге отметился 33 (14+19) очками в 45 матчах «регулярки», а также набрал 16 (9+7) баллов в 14 играх плей-офф. У Уэллмэна есть опыт игры в НХЛ, он провёл 54 матча, набрав 16 (6+10) очков.
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