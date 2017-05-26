Состав «Торпедо» пополнил защитник Ренат Мамашев, который ранее выступал в ХК «Сочи». Односторонний контракт будет действовать один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний игрок обороны ранее уже защищал цвета нижегородского клуба. В период с 2007 по 2009 год Мамашев принял участие в 94 матчах «автозаводцев», набрав в них 24 (12+12) очка. Два последних года Ренат провёл в хоккейной клубе «Сочи», в прошедшем регулярном чемпионате отметился 17 (4+13) результативными баллами при показателе полезности "+3".