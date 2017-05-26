«Локомотив» расторг контракты с Лебедевым, Романцевым и Хисамутдиновым

Ярославский «Локомотив» расторг соглашения с тремя хоккеистами. Ярославль покидают нападающие Александр Лебедев и Данил Романцев, а также защитник Роман Хисамутдинов. Все хоккеисты ушли из «Локомотива» по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний Романцев ранее был обменян в ярославскую команду из «Амура», в прошедшем сезоне он провёл 38 матчей, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности "-10". Хисамутдинов и Лебедев в мае перешли в «Локомотив» из клуба ВХЛ «Рязань».