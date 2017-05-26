Бабенко: физика не идеальная, но в игре «молодёжки» много положительных моментов

Главный тренер молодёжной сборной России (белые) Юрий Бабенко прокомментировал победу над Швейцарией на Кубке Чёрного моря (3:0).

«В сегодняшнем матче были как хорошие, так и плохие моменты. Конечно же, ещё есть над чем работать, позади не такой длинный сбор, и, наверное, той картинки, которую хотелось бы увидеть, мы ещё до конца не видим. Плюс надо сделать скидку на то, что на дворе конец мая, у ребят середина отпуска и, соответственно, не самые идеальные физические кондиции. Тем не менее есть очень много положительных моментов, за которые мы будем цепляться, а над теми нюансами, что пока не получаются, будем работать.

У нас есть некоторые связки, которые нравятся, думаю, в следующих матчах не будем их трогать. А есть пара сочетаний, в которых будем кого-то менять местами, переставлять, смотреть. Хорошо, что забросили две шайбы в большинстве. Такие голы всегда сказываются на результате. Правда, есть что улучшать, было несколько эпизодов, в которых ребята совершали невынужденные ошибки. Будем работать", — цитирует Бабенко пресс-служба ФХР.