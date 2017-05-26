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Молодёжная сборная России (красные) обыграла Латвию на Кубке Чёрного моря

26 мая 2017, пятница. 21:39. Хоккей

Во втором матче Кубка Чёрного моря молодёжная сборная России (красные) со счётом 6:2 победила команду Латвии.

Меньше трёх минут понадобилось нашей команде для того, чтобы открыть счёт. Первую шайбу в ворота соперника забросил Дмитрий Соколов после отличной передачи Максима Рассейкина, который обыграл защитника латвийцев, протянул шайбу и выдал шикарный поперечный пас. Соколову оставалось забросить в пустые ворота, что он успешно сделал. Следом Виталий Абрамов удвоил преимущество россиян. Латвийцы отыграли одну шайбу, но Илья Карпухин мощным броском вернул нашей команде отрыв в два гола. Второй игровой отрезок остался за латвийцами. Они вновь сократили отрыв и при счёте 2:3 ушли на второй перерыв.

В заключительной двадцатиминутке российская команда забросила ещё три шайбы в ворота Латвии. Сначала отличную комбинацию, начатую Дмитрием Соколовым и Максимом Рассейкиным, замкнул Никита Попугаев. В одном из следующих моментов к атаке подключился защитник Александр Шепелев, который забросил пятую шайбу, реализовав второе большинство за период меньше чем за пять минут. Заключительную, шестую шайбу нашей команды забросил Марсель Шолохов чуть меньше чем за три минуты до финальной сирены.

Молодёжная сборная России (белые) обыграла Швейцарию на Кубке Чёрного моря
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей
Новости. Хоккей
26 мая 2017, пятница
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