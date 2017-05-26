«Витязь» заключил контракты с защитником Буханко и нападающим Петраковым

Нападающий Иван Петраков, с которым расторг контракт «Локомотив», перешёл в «Витязь». С ним подписано двустороннее соглашение на два сезона. Такой же контракт с подмосковной командой заключил и защитник Антон Буханко, но на один год.

23-летний Петраков в сезоне-2016/17 за «Рязань» провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 44 (12+12) очка, а также четыре матча плей-офф. 30-летний Буханко в прошедшей «регулярке» провёл за основную команду один матч, большую часть сезона он провёл в ВХЛ в составе ТХК.