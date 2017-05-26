В Нэшвилле готовятся разбить кувалдой машину, окрашенную в цвета «Питтсбурга»

Болельщики «Нэшвилл Предаторз» уже разбили три старые машины, специально окрашенные в цвета соперников по плей-офф — «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» и готовятся крушить машину, символизирующую соперника по финалу — «Питтсбург Пингвинз».

С началом серии фанаты кувалдой начинают бить машину, раскрашенную в цвета соперника, которая стоит перед входом на домашнюю арену «Нэшвилла». К концу серии машина уничтожается полностью, а груды обломков складывают перед стадионом.

Традиция появилась из-за прозвища команды — Smashville — комбинации названия города Nashville и глагола smash — разбивать вдребезги.

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».