В Нэшвилле готовятся разбить кувалдой машину, окрашенную в цвета «Питтсбурга»

Болельщики «Нэшвилл Предаторз» уже разбили три старые машины, специально окрашенные в цвета соперников по плей-офф — «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» и готовятся крушить машину, символизирующую соперника по финалу — «Питтсбург Пингвинз».
С началом серии фанаты кувалдой начинают бить машину, раскрашенную в цвета соперника, которая стоит перед входом на домашнюю арену «Нэшвилла». К концу серии машина уничтожается полностью, а груды обломков складывают перед стадионом.
Традиция появилась из-за прозвища команды — Smashville — комбинации названия города Nashville и глагола smash — разбивать вдребезги.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.