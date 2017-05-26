Фишер: в финал тяжело попасть, «Нэшвиллу» надо выжать максимум из этого шанса

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли, где его команда встретится с «Питтсбург Пингвинз». Первый матч серии пройдёт в ночь с 29 на 30 мая.

«Кто-то вообще никогда не попадал в финал. Молодёжь думает, что у неё ещё вся карьера впереди. Они ещё не понимают, как тяжело туда пробиться. Надо много работать. И нет никаких гарантий, что дойдёшь до финала. Поэтому нужно выжать максимум из этого шанса. И радоваться ему. Это уникальное достижение», — приводятся слова Фишера на официальном сайте НХЛ.