«Нефтехимик» расторг контракт с вратарём Рафаэлем Хакимовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с вратарём Рафаэлем Хакимовым. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

26-летний голкипер в прошедшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик». Всего он провёл 15 матчей, в которых одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 3,02. За три сезона в КХЛ он провёл 58 встреч в составе «Кузни», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика», пропуская в среднем 2,9 шайбы за игру и отразив 91,1% бросков.