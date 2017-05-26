Браташ: после Кубка Чёрного моря будем представлять, кто на что способен

Главный тренер молодёжной сборной России (красные) Олег Браташ прокомментировал победу над Латвией на Кубке Чёрного моря (6:2).

«Впечатления от игры противоречивые. Ребята проявляют себя по-разному, понятное дело, что пока нет отлаженного командного механизма. Именно этим мы здесь и занимаемся – налаживанием командной игры. Практически никого из этих хоккеистов, кроме Дронова, не было на прошлом чемпионате мира, так что для них это всё ново. Что-то получается, что-то не получается. Это можно отнести в том числе к реализации большинства: кто-то действовал в этом компоненте хуже, кто-то лучше. Тех, у кого получалось, мы выпускали больше. Сейчас идёт черновая работа.

Сочинский сбор и Кубок Чёрного моря – очень важный этап подготовки к будущему чемпионату мира, потому что только здесь мы можем собрать практически всех кандидатов на участие в нём, которые играют как в России, так и за океаном. Другого случая просто не будет. Причём у нас есть возможность посмотреть здесь сразу 50 человек, что очень важно. После этого сбора мы уже будем представлять уровень того или иного кандидата, кто на что способен", — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.