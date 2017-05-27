Дронов: во втором периоде латвийцы побежали, а сборная России расслабилась

Капитан молодёжной сборной России (красные) Григорий Дронов прокомментировал победу над Латвией на Кубке Чёрного моря (6:2).

«Игра складывалась неравномерно, во втором периоде латвийцы добавили, больше побежали, а мы, наверное, немного расслабились из-за того, что в самом начале быстро повели в счёте, подумали, что игра сделана. За это соперники нас и наказали двумя заброшенными шайбами. Но перед третьим периодом мы поняли, что играть надо до конца, собрались и довели матч до победы.

Важную роль сыграли удаления соперника, плюс момент, когда они вовремя не вышли на третий период, после чего мы забили четвёртый гол. Плюс мы добавили в третьей двадцатиминутке. После второго периода точно не было ощущения, что результат уже сделан — играли до самого конца, чтобы не случилось больше никаких казусов.

Основная задача на турнир — подготовка к чемпионату мира. Мы знакомимся с теми партнёрами, кого до этого не знали, сыгрываемся. Плюс это ещё и подготовка к будущему сезону, чтобы не успели сильно расслабиться", — цитирует Дронова пресс-служба ФХР.