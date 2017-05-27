Суббэн: я видел, как умеют болеть в НХЛ, Нэшвилл — одно из лучших мест

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал ажиотаж болельщиков перед стартом финала Кубка Стэнли. «Хищники» впервые поборются за трофей, соперником стал «Питтсбург Пингвинз».

«Посмотрите, как нас поддерживают болельщики. Это невероятно. Я видел, как умеют болеть в НХЛ, участвовал в ярких играх не только в НХЛ, но и на международной арене. Нэшвилл — одно из лучших мест. Здесь популярность команды будет расти, болельщики будут болеть активнее.

Здесь очень приятно и интересно играть, очень приятно побеждать. Чем больше будет болельщиков, тем лучше», — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.