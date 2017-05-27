Черри: Кессел бездельничал на предматчевой раскатке, канадцы так себя не ведут

Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Фила Кессела, который во время раскатки перед седьмым матчем с «Оттавой Сенаторз» не разминался, а стоял у скамейки и болтал. «Пингвины» выиграли со счётом 3:2 ОТ и вышли в финал Кубка Стэнли.

«Не знаю, что он делает. Я бы не стал такое терпеть. Знаю, что он третий бомбардир, но он же просто бездельничает. Для взрослых ребят в команде это ничего не значит, они просто думают, что он с придурью. А молодёжь видит, что делает третий бомбардир…

И он болтает с доктором? Может, они думают, что это смешно. Но это седьмая игра. Не знаю, что сказать. Я раньше не видел, чтобы кто-то так проводил раскатку. Он сделал один бросок по воротам и уехал к скамейке — и это третий бомбардир. Он там с Хэйнси болтает? Ну так это же два американца. Канадцы так себя не ведут», — цитирует Черри Sportsnet.