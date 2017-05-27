П. Буре: четвёртый выход Малкина в финал Кубка Стэнли — суперрезультат

Экс-игрок сборной России Павел Буре выразил восхищение игрой нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и его достижением — четвёртым в карьере выходом в финал Кубка Стэнли.

«Евгений Малкин в четвёртый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби — настоящий лидер „Питтсбурга“, показывает очень хороший и интересный хоккей. За этой командой интересно наблюдать. Настоящие звёзды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик — на стороне „Пенс“, — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

В финале розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург» встретится с «Нэшвилл Предаторз».