Эллис: в Нэшвилле сейчас все болеют за хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». По словам Эллиса, в Нэшвилле царит большой ажиотаж.

«Это как в сказке. Кругом наклейки на машинах, майки… Идёшь в парк и видишь там свитера с фамилией Филипа Форсберга. Наша команда помогла хоккею утвердиться в городе. Здесь сейчас все болеют за этот вид спорта, который появился тут не так давно. Это очень приятно. Когда закончу играть, буду это вспоминать», — приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.