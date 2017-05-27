Генменеджер «Далласа»: рассчитываем, что Бишоп станет первым номером команды

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о потенциале нового голкипера команды Бена Бишопа. Вратарь заключил шестилетний контракт на общую сумму почти $ 30 млн.



«Мы рассчитываем, что он станет первым номером команды. В лиге немного элитных вратарей. Бишоп входит в их число. Когда появился шанс получить такого игрока, мы сделали всё ради этого», — приводит слова Нилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» занял предпоследнее место по среднему количеству пропущенных шайб за игру (3,17) и последнее по проценту отражённых бросков (89,3 %).

Бишоп: у «Далласа» большой потенциал, есть шанс выиграть Кубок в ближайшее время