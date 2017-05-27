Драйден: Канаду и Казахстан объединяет глобальный взгляд на хоккей

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден во время поездки в Казахстан поделился мнением о развитии хоккея в стране.

«Раньше мы не могли и подумать о том, что канадские хоккеисты будут играть в России и Казахстане. Сейчас они приезжают сюда, а значит, уровень хоккея здесь поднялся. Удивительно наблюдать за тем, что Канаду и Казахстан объединяет глобальный взгляд на хоккей. Только сегодня узнал о том, что в усть-каменогорском „Торпедо“ выступают канадцы. Я в курсе, что в „Барысе“ есть канадцы. Это здорово!

Мне Сергей Немчинов сказал, что Усть-Каменогорск – это такой хоккейный город! Когда я учился в Корнеллском университете, и там арена вмещала четыре тысячи зрителей, а наша команда всегда собирала аншлаги. До этого выступал в юниорской команде, и на матчи приходило сто человек. Важно играть там, где люди болеют за команду», — цитирует вратаря «Шайба.kz».