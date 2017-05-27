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Грабовский: дело в менталитете Беларуси, сборной нужно биться со всеми

27 мая 2017, суббота. 12:27. Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» и сборной Беларуси Михаил Грабовский поделился мнением о критике национальной команды от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который резко отозвался о результатах ЧМ-2017.

«Руководитель государства, наверное, в первую очередь не доволен, потому что сборная Беларуси не играет на Олимпиаде. Это был симптом.

Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть. А в нашем менталитете нет нацеленности на выигрыш матчей», – приводит слова Грабовского by.tribuna.com.

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Источник: by.tribuna.com Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Александр Лукашенко
Новости. Хоккей
27 мая 2017, суббота
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