Абрамов номинирован на звание игрока года в Канадской хоккейной лиге

Российский нападающий клуба «Гатино» Виталий Абрамов номинирован на приз лучшему игроку года в Канадской хоккейной лиге, информирует официальный сайт CHL.



Другими фаворитами борьбы за награду стали форварды Алекс Дебринкет («Эри Оттерс») и Сэм Стил («Реджайна»).



На приз лучшему проспекту года номинированы форварды Нолан Патрик («Брэндон»), Нико Хишир («Галифакс») и Габриэль Виларди («Виндзор»).



На приз лучшему вратарю будут претендовать Майкл Макнивен («Оуэн Саунд»), Картер Харт («Эверетт») и Франсис Леклер («Бленвиль-Буабриан»).

На приз лучшему защитнику выдвинуты Тома Шабо («Сент-Джон»), Этан Беар («Сиэтл») и Даррен Рэддиш («Эри»).