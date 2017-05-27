Линус Умарк вошёл в символическую сборную лучших игроков сезона в Швеции

Федерация хоккея Швеции объявила о выборе символической сборной лучших шведских хоккеистов сезона-2016/17. В эту сборную включались только игроки, которые выступают в европейских чемпионатах.



Вратарь: Оскар Алзенфельт («Мальмё»);

Защитники: Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Филип Хольм (выступал за «Вёкше», недавно подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»;

Нападающие: Линус Умарк («Салават Юлаев»), Оскар Линдблом («Брюнэс»), Йоаким Линдстрём («Шеллефтео»).

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею – 2017, в финале обыграв сборную Канады (2:1 Б).