Бадюков: система ЦСКА с уходом Квартальнова не изменится, уверен на 90 процентов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах ЦСКА в следующем сезоне.



«Каковы перспективы ЦСКА в следующем сезоне? Тяжело сказать. Вроде бы, Шумаков и Шалунов пришли в клуб с очень серьёзными задачами, но как они себя проявят в системе ЦСКА? То, что она после ухода Квартальнова не поменяется, уверен на 90 процентов. Никитин выполнял очень большую работу, будучи вторым тренером, и в клубе, и в сборной. Сейчас он – главный, у него все карты в рукаве, и он будет отталкиваться от тех исполнителей, которые у него есть. Он сам сказал о том, что пришли техничные ребята, которых надо использовать по максимуму, а не загонять в какие-то рамки.



На сколько их и его самого хватит? Рано или поздно будут ошибки. Важно то, как пойдут у них взаимоотношения, и насколько Шумаков и Шалунов смогут быть лидерами в этой команде, которая будет биться не просто за восьмёрку, а за первое место, за победу в каждом матче. При всех их положительных свойствах, стабильности им может и не хватить. Насколько они смогут стать лидерами? То, что их хотят сделать лидерами по количеству игрового времени, по игре в большинстве, я думаю, что понятно», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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