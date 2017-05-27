Мутко: надеюсь, КХЛ не станет закрытым клубом, это неперспективная стратегия

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что Континентальная хоккейная лига не станет закрытым клубом.

«Если стратегия нацелена на то, чтобы сделать КХЛ закрытым клубом, то, на мой взгляд, она не очень перспективна. Если есть общая задача создать программу развития хоккея в стране, то КХЛ должна сотрудничать и с федерацией хоккея, и с министерством спорта. Нельзя развивать профессиональный хоккей и не смотреть, как это увязано со всем хоккеем в стране.



«Надо исходить из того, что и хоккей, и футбол, и многие другие виды спорта сегодня пока не могут быть бизнесом и не скоро станут. Надо трезво смотреть на ситуацию — они не могут себя окупать, и решения надо принимать с учётом всех этих вещей. Надо понимать, откуда будут взяты ресурсы, как и то, что уровень жизни сегодня недостаточно высокий для того, чтобы черпать доходы исключительно от болельщиков. И стоимость телевизионных трансляций очень низкая, и рейтинги трансляций спортивных событий недостаточно высоки», — цитирует Мутко «Р-Спорт».