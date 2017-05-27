Пашков: ЦСКА поборется за победу в «регулярке», если им повезёт

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил перспективы ЦСКА на выступление в будущем сезоне.



«Я думаю, что сильнее всех на данный момент усилился ЦСКА. И произошло это, прежде всего, за счёт прихода в команду Шалунова, Шумакова и Капризова. Какие перспективы у команды на сезон? Трудно сказать. Я думаю, что Никитин просто будет дублировать работу Квартальнова, и не более того. Если ему повезёт, то ЦСКА поборется за победу в регулярном чемпионате.



Может ли команда выиграть Кубок Гагарина? Я пока не вижу, за счёт чего она сможет это сделать. Может быть, по ходу сезона она покажет что-то невероятное?» — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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