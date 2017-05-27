Нил: «Питтсбург» в финале — лишняя мотивация, хочется сыграть с бывшей командой

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли, в котором он сыграет со своей бывшей командой — «Питтсбург Пингвинз».



«Каждый раз, когда тебя обменивают, хочется показывать максимум в играх против бывшей команды. Это желание есть у любого парня, которого когда-нибудь меняли. Так что да, это даёт мне лишнюю мотивацию.

Когда меня обменяли, я был в шоке. Ничего не знал о Нэшвилле, но сразу решил пустить там корни. Купил дом. Не хотел идти куда-то ещё. Думаю, сделка пошла на пользу обеим командам. Я не мог быть счастливее, чем когда оказался здесь. Нэшвилл – прекрасное место для жизни и хоккея. Здесь отличные болельщики.

Да, у меня остались друзья в «Питтсбурге». Но когда на кону Кубок Стэнли, дружбу придётся на время отставить в сторону. Мы пойдём в бой, пойдём на войну и будем делать всё, чтобы помочь своей команде победить. Любой так бы сказал на моём месте. Жду финала с нетерпением», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.