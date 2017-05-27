Буше: «Оттава» была настоящей командой, не стоит выделять отдельных игроков

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Канадская команда уступила в финале Восточной конференции действующему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».



«Когда вы начинаете выделять отдельных игроков, то забываете о главном. Это была настоящая команда. Причина, по которой мы здесь оказались, заключается в том, что каждый хоккеист в тот или иной момент внёс колоссальный вклад в общее дело, будь то на льду, в раздевалке или за её пределами. Немногие думали, что мы сможем дойти досюда, но вся команда продемонстрировала мужество, стойкость и заботу друг о друге. Причём именно с последнего пункта всё и началось», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.