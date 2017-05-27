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Отец Суббэна: буду болеть за «Нэшвилл», хотя всю жизнь переживал за «Монреаль»

27 мая 2017, суббота. 16:52. Хоккей

Карл Суббэн, отец защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кея Суббэна, поделился ожиданиями от Кубка Стэнли.

«Постараемся с семьей посетить все матчи финальной серии. Нельзя знать наверняка, когда твой сын снова окажется в финале Кубка Стэнли. Мы будем там, чтобы поддерживать Пи Кея и его партнеров по «Предаторз».

Я хоккейный болельщик на протяжении 47 лет. В день, когда я приехал в Канаду, я стал фанатом «Монреаля». «Хабс» – большая часть моей жизни, и они помогли мне обустроить жизнь. Так что забыть о них будет тяжело.

«Канадиенс» дали Пи Кею возможность жить его мечтой. Благодаря «Монреалю» он стал очень хорошим хоккеистом, стал лучше как человек. Я буду ценить это до конца моей жизни», – цитирует Суббэна Sportsnet.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Пи Кей Суббэн
Новости. Хоккей
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