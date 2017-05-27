Сергачёв: расстроился, когда меня отправили в OHL, хотел остаться в «Монреале»

Российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий за «Виндзор» в OHL, поделился эмоциями от того, что «Монреаль Канадиенс» после четырёх матчей в НХЛ отправил его доигрывать сезон в молодёжную лигу.

«Я расстроился, когда меня отправили назад. Конечно, я хотел остаться. Но я пережил это с помощью тренеров и партнёров по команде, а также моей семьи.

В тренировочном лагере я рассчитывал, что попаду в состав. Я провёл хороший дебютный сезон в Северной Америке, тренировался летом и думал, что меня возьмут в основу. Когда я попал в состав на эти четыре матча, чувствовал, что могу продолжать играть, но в клубе решили, что мне надо вернуться в «молодёжку», — приводит слова Сергачёва официальный сайт ИИХФ.