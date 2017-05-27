Шеро: Ковальчук будет решать, где хочет играть, а я — выгодно ли это «Дэвилз»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможности возвращения Ильи Ковальчука в НХЛ. В 2015 году нападающий завершил карьеру в лиге, права на россиянина принадлежат «дьяволам».

«Я не знаю Ковальчука, но долгое время наблюдал за его игрой в НХЛ. Он был топ-игроком лиги и любая команда хочет усилиться талантливыми хоккеистами. Если он вернётся в НХЛ, это будет сказочно для лиги, но сейчас нет смысла дальше рассуждать на эту тему.

Если мы можем собрать в команде таких ребят, как Ковальчук, — очень хоших игроков, это неплохо. В этом вопросе главный — он, ему решать, где он хочет играть. А я буду решать, выгодно ли это нам", — цитирует Шеро NorthJersey.com.