Алтыбармакян: швейцарцы упирались, но сборная России сделала свою работу

Нападающий молодёжной сборной России (красные) Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу над Швейцарией на Кубке Чёрного моря (5:1).

«Матч прошёл спокойно. Понятно, что швейцарцы упирались, но мы сделали свою работу: где-то чуть повезло, где-то реализовали свои моменты. Хотя моментов сегодня было много, забили не всё, что хотели. Но в целом вроде игра сложилась нормально. Я открыл счёт в матче: вышли три в два, партнёры вывели на позицию, я бросил и забил.

Довольны тем, что победили. Завтра будет самая интересная игра – против России (белых). Сегодня им чуть не повезло, они создали много моментов, может, где-то чуть недонастроились.

У нас у всех сейчас середина каникул. В этих матчах выходим на лёд, боремся, где-то просто играем в удовольствие и настраиваемся на последующие встречи", — цитирует Алтыбармакяна пресс-служба ФХР.